Графіки відключення світла в Кропивницькому на 3 листопада охоплюють кілька десятків вулиць - у частині міста енергетики проведуть технічне обслуговування, в іншій - поточний ремонт мереж.

Відключення світла в Кропивницькому цього тижня триватимуть - на вівторок, 3 листопада, енергетики запланували одразу два види робіт, які тимчасово знеструмлять частину міста.

Знеструмлення пов'язані з плановими роботами на електромережах і ніяк не стосуються графіків погодинних відключень. Про це повідомляє Кіровоградобленерго.

Перша група адрес залишиться без світла з 08:00 до 17:00 - тут фахівці проводитимуть технічне обслуговування обладнання. Друга - з 09:00 до 17:00, де виконуватимуть поточний ремонт.

Технічне обслуговування: з 08:00 до 17:00

Найбільший перелік вулиць пов'язаний саме з техобслуговуванням. Без електропостачання в цей проміжок будуть вулиці Юрія Липи, Юрія Краснокутського, Олени Теліги, Пляжна, Бердянська, Семена Тютюшкіна, Валентина Глушка, Кароля Шимановського, Михайла Янгеля, Канізька, Левка Мацієвича, Ярославська, Вадима Височина, Варшавська, Героїв-земляків.

Також частково знеструмлять будинки на Новослобідській (49/88, 51/83), вулиці Наталії Ужвій (1/21), Панаса Михалевича (31/33, 50), Севастопольській (52а, 58, 63а, 75а, 79а, 85, 87, 93), Павла Сніцара (93) та у провулку Героїв-земляків (будинок 121-а).

Поточний ремонт: з 09:00 до 17:00

Другу групу адрес знеструмлять на годину пізніше - з 09:00. Тут ідеться про поточний ремонт мереж. Без світла перебуватимуть будинки на вулиці Преображенській (80, 88, 88а, 88б), Покровській (69, 73), а також окремі будівлі на Гоголя (140а), Олександрійській (68/50) та Державності (20, 28, 28 К1, 28я, 30).

Енергетики нагадують, що вказаний час може дещо зсуватися залежно від обсягу робіт, а відновлюють живлення зазвичай одразу після їх завершення, не чекаючи закінчення вказаного проміжку.

Що робити, якщо світло не з'явилося вчасно

Якщо після 17:00 електропостачання не відновилося, варто звернутися до кол-центру Кіровоградобленерго або перевірити актуальну інформацію на офіційному сайті оператора. Фахівці рекомендують заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а також подбати про запас води, якщо квартира обладнана електронасосом.

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