Компания «Интерпайп» олигарха Виктора Пинчука намерена получить контракт на поставку труб для дочерней компании «Нафтогаза» на сумму 500 млн грн в обход запрета Антимонопольного комитета.

Об этом сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на данные ProZorro и решение АМКУ.

Единственным конкурентом «Интерпайпа» стала связанная компания ООО «Нафтосервис». Последнее время эти структуры 6 раз пересекались на тендерах госкомпаний по поставкам труб, свидетельствует данные сервиса Dozorro.

Ранее группа «Интерпайп» Виктора Пинчука всегда участвовала в тендерах «Укргаздобычи» через юрлицо — ООО «Интерпайп Украина».

Однако в октябре 2020 года Антимонопольный комитет запретил «Интерпайп Украина» 3 года участвовать в госзакупках через махинации и злоупотреблением монопольным положением.

«Интерпайп» пытается оспорить запрет в судах, параллельно сменив юрлицо для получения госконтрактов.

«Интерпайп» олигарха Пинчука является крупнейшим подрядчиком государственной компании «Укргаздобыча».

Ранее сообщалось, что с 2014 по 2020 год «Интерпайп Украина» заключила с Укргаздобычей 340 контрактов на сумму 16 млрд грн.

Летом 2020 по инициативе двух компаний Виктора Пинчука - «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» и «Интерпайп Нико Тьюб» Министерство экономического развития и торговли ввело заградительные пошлины на импорт труб для нефтегазовой отрасли против крупнейших мировых производителей и поставщиков трубной продукции.

Заградительные пошлины привели к уходу с украинского рынка мировых производителей труб и росту цен на трубную продукцию.