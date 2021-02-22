Власти имеют возможность диктовать пророссийским политикам свою игру. Если ситуация будет развиваться так, как это сейчас можно предположить, то такие политики, вероятно, предпочтут проживание в Москве. Многое сейчас зависит от власти, но время покажет. Такое мнение озвучила в своем блоге журналистка Екатерина Котенкова.

10 февраля, с жестким заявлением против пророссийских политиков выступил Петр Порошенко, а фракция «Европейской солидарности» презентовала законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, которые устанавливают жесткую ответственность за умышленное и добровольное сотрудничество гражданина Украины со страной-агрессором в интересах страны-агрессора и в ущерб национальной безопасности Украины и ее союзникам. Также предлагается уголовная ответственность для физических лиц, политических партий и общественных организаций, которые финансируются страной-агрессором.

В поддержку этого законопроекту уже выступил экс-премьер Арсений Яценюк.

«Конечно, сомнительно, чтобы «слуги народа» поддержали законодательные инициативы Порошенко. Но это означает лишь то, что политическая конкуренция будет заставлять команду Зеленского предлагать собственные законопроекты на ту же тему. Тем более, что объективно власть заинтересована в том, чтобы довести дело до логического конца, то есть выдавить таких политиков с Украины», - говорит Котенкова.

Конечно, Путин может потребовать от Банковой оставить их в покое, но тогда он должен будет что-то предложить Зеленскому, например, какие-то уступки по Донбассу. А пока этого нет, охота на пророссийских политиков может продолжаться.

«И еще один важный момент. Пророссийские политики в очень невыгодной психологической ситуации. Им никто не верит ... Поэтому власть имеет возможность диктовать им свою игру. И если ситуация будет развиваться так, как это можно спрогнозировать, то они, пожалуй, предпочтут проживание в Москве», - комментирует експерт.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что Котенкова рассказала, что украинцам будут назначать пенсии по-новому.

Также она назвала причины укрепления гривны.