В настроениях европейцев просматривается движение к большей самостоятельности. Так в своем блоге заявил политолог Руслан Бортник , а также рассказал, на какие четыре группы сейчас делятся европейское мнение по поводу валидности политических систем ЕС и США.

Он рассказал, что по результатам исследования Datapraxis и YouGov можно выделить четыре главные европейские социально-политические группы, которые по-разному относятся к своим национальным политическим моделям, а также к эффективности американской политической модели и совокупности политической, экономической и военной мощи в мире. Такая сегментация свидетельствует о мнениях респондентов о том, является ли политическая система США и ЕС сломанной или хорошо работает.

«Самой большой группой является - «Мы верим в ЕС», которая составляет - 35% всех респондентов. Она состоит из людей, которые думают, что с политической точки зрения Европа здорова, а США разбиты. Его члены в основном происходят из более благополучных стран, и это крупнейшее племя в Дании (где оно составляет 60% респондентов), Германии (53 %), Швеции (51%), Нидерландах (50%) и Португалия (37%). Первенство этой группы позволяет говорить о продолжающемся формирование общеевропейской политической нации», - рассказывает Бортник.

Второй по величине в этом списке стоит группа «Мы верим в упадок», которая составляет 29% опрошенных европейцев. Эти респонденты верят, что политические системы и ЕС, и США сломлены и приходят в упадок. Можно предположить, что они склоняются к мнению, что Китай обгонит Запад как фактор, определяющий международную политику. Бортник приводит цифры, согласно которым 68% респондентов этой группы считают, что Китай станет более могущественным, чем США, в течение десяти лет, и 32% говорят то же самое о России. Геополитических фаталистов больше всего в четырех странах: Франции (43%), Великобритании (42%), Испании (38%) и Италии (36%).

«Третья группа – «Мы верим в Запад» -20% опрошенных. Эта группа состоит из людей, которые говорят, что и США, и ЕС процветают. Они убеждены в превосходстве западной политической и экономической системы и несколько менее опасаться, что Китай окажется в геополитической ведущей роли в будущем (хотя даже среди этой группы 53% думают, что в ближайшие десять лет Китай превзойдет США). Больше всего представителей этой группы в Центральную Европе, также они составляют почти половину всех опрошенных в Польше и Венгрии», - говорит политолог.

Он отмечает, что четвертая группа самая немногочисленная и составляет всего 9% - «Мы верим в США». Этот сегмент респондентов верит, что Америка сильна и работает, в то время как Европейский союз приходит в упадок. Представителей с таким мнением можно встретить в Италии (22%), Польше (12%) и Франции (12%).

Бортник отметил, что в целом наблюдается представление большинства европейцев об Америке как о политически сломленной стране, которая скоро будет вытеснена Китаем как мировым лидером, и такое мнение влияет на общественное восприятие ценности трансатлантического альянса.

«Не менее 60% в каждой исследуемой стране, а в среднем 67% во всех этих странах - считают, что они не всегда могут полагаться на США в их защите. И, следовательно, нужно вкладывать деньги в оборону Европы. Больше всего так считают в Великобритании - 74%. В среднем только - 10% опрошенных в Европе придерживаются противоположного мнения. В среднем 26% европейцев считает, что они не нуждаются в гарантиях безопасности США, против - 57%», - говорит Бортник.

Ранее Politeka сообщала, что Бортник заявля л , что Китай и США начинают новый политический диалог.