В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекты № 4403 и № 4404, которыми предусмотрено создание нового контролирующего органа - жилищно-коммунальной инспекции
Об этом в своем блоге на канале Знай.ua рассказала журналистка Екатерина Котенкова.
«В Украине планируют создать жилищно-коммунальную инспекцию. Но не для того, чтобы украинцы стали меньше платить за коммунальные услуги. А для того, чтобы государство контролировало качество предоставления услуг», - отмечает она.
Во время форума «Украина 30» глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышев пояснил, что такая инспекция станет арбитром в отношениях потребителя с исполнителями услуг, и положительный эффект от работы инспекции получит, в первую очередь, конечный потребитель.
«Например, инспекция сможет проверить экономическое обоснование тарифов на коммунальные услуги и, главное, следить за качеством этих услуг. Как-то очень много господин Чернышев уделяет внимания качеству услуг. О снижении тарифов повторил только фразу Зеленского по уменьшению тарифов на отопление в два раза. Словом, как всегда обещания. Но очень хотелось бы верить, что такая инспекция будет действительно защищать интересы потребителя», - комментирует Котенкова.
Бесцеремонный Соседов из "Х-Фактора" отругал Галкина, досталось и Киркорову: "Обязан прозябать..."
Избанник "холостячки" Мишиной Эллерт ошарашил кадрами роскошной свадьбы с красоткой в белом: "Ммм"
Беда на Прикарпатье: дети поступают в больницы в тяжелом состоянии, реанимаций не хватает
"Царствие ему небесное": трагедия потрясла легендарный "Ласковый май", первые подробности
В России произошла масштабная ж/д-катастрофа: первые подробности и кадры последствий
По словам Котенковой, такой орган намеревались создать еще в 2019 году, но так и не создали.
Експерт обращает внимание: власти заявляют, что причина роста тарифов - это системные проблемы, которые были заложены уже давно. Но не пора бы их было уже исправить, пока новая власть на это полномочия долгое время?
Напомним, ранее Politeka сообщала, что Котенкова рассказала, что украинцам будут назначать пенсии по-новому.
Также она назвала причины укрепления гривны.