В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекты № 4403 и № 4404, которыми предусмотрено создание нового контролирующего органа - жилищно-коммунальной инспекции Об этом в своем блоге на канале Знай.ua рассказала журналистка Екатерина Котенкова.

«В Украине планируют создать жилищно-коммунальную инспекцию. Но не для того, чтобы украинцы стали меньше платить за коммунальные услуги. А для того, чтобы государство контролировало качество предоставления услуг», - отмечает она.

Во время форума «Украина 30» глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышев пояснил, что такая инспекция станет арбитром в отношениях потребителя с исполнителями услуг, и положительный эффект от работы инспекции получит, в первую очередь, конечный потребитель.

По словам Котенковой, такой орган намеревались создать еще в 2019 году, но так и не создали.

Експерт обращает внимание: власти заявляют, что причина роста тарифов - это системные проблемы, которые были заложены уже давно. Но не пора бы их было уже исправить, пока новая власть на это полномочия долгое время?

Напомним, ранее Politeka сообщала, что Котенкова рассказала, что украинцам будут назначать пенсии по-новому.