Компания «Интерпайп» олигарха Виктора Пинчука пытается вернуть себе право участия в тендерах для поставки колесных пар и трубной продукции государственным компаниям, которые последние годы приносили ей сверхприбыли.

Об этом говорится в статье издания «Главком» под названием «Большой колесный дерибан. Пинчук пытается вернуться на миллиардные тендеры».

«В октябре 2020 года АМКУ оштрафовал на 70 млн грн корпорацию «Интерпайп» олигарха Виктора Пинчука и 3 аффилированные с ней компании за сговор на тендерах «Укрзализныци». Сумма штрафа мизерна как для объемов поставки этих колес железнодорожной монополии. Тем не менее решение заблокировало участие этих компаний в новых тендерах. Для Пинчука это огромная статья заработка, потому что Россия закрыла для него свой рынок, несмотря на попытки олигарха задобрить агрессора через ряд международных заявлений в пользу примирения с Россией», - говорится в статье.

Автор отмечает, что Пинчук прилагал немалые усилия, чтобы замирить Россию – отозвал свои иски к таможенной службе РФ, публично заявлял о необходимости уступок Украины в вопросе Крыма. Однако попытки договориться с Россией о сбыте своей продукции завершились провалом.

"Особые надежды на возобновление экспорта (в Россию-прим.) у группы Пинчука были в конце 2020 года. Тогда подходил к концу срок пошлин и в» Интерпайпе " надеялись на прекращение их действия. Ради умиротворения России у Пинчука решили даже отозвать все многолетние иски против российской таможенной службы с российских судов. 22 января же появилось сообщение об отмене пошлины в 34,22% Евразийским союзом. И когда казалось, что счастье было так близко, Россия взяла и полностью закрыла импорт колес из Украины», - отмечает издание.

В такой ситуации, корпорация олигарха направила все усилия для отмены запрета АМКУ получать государственные контракты на протяжении 3 лет.

Государственные тендеры для компаний олигарха Виктора Пинчука-это основная последняя доходов, объясняет издание.

«Цена колес на украинских тендерах была выше цены, по которой Пинчук продавал их в Россию. Даже несмотря на дополнительные транспортные и налоговые расходы при поставке туда. По подсчетам экс-директора по экономике и финансам «Укрзализныци» Андрея Рязанцева, коррупционная составляющая соглашения компании с заводом Виктора Пинчука «Интерпайп» достигала 1,2 млрд грн», - говорится в статье.

Ранее сообщалось, что компания «Интерпайп» Виктора Пинчука подалась на тендер «Нафтогаза» на поставку труб на сумму 500 млн грн в обход решения АМКУ о запрете участия в государственных тендерах из-за махинаций и злоупотреблений компании.

«Интерпайп» Пинчука с 2014 года является фактически монопольным поставщиком трубной продукции для государственной компании «Нафтогаз Украины».