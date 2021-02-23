"Укрзализныця" должна быть разделена на отдельные компании, что обеспечит наведение порядка на железной дороге и повышение эффективности ее деятельности



Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев в эфире ТК «Апостроф».



"Мы уже давно говорим, что давайте все-таки наводить порядок системно. Надо распределить эту компанию ("Укрзализныцю" - ред.). Отдельно надо эксплуатировать пути, отдельно надо заниматься общественной перевозкой " - сказал Бондарев.



Он обратил внимание на то, что за прошлый год «Укрзализныця» заработала 20 млрд грн. на перевозке грузов, при этом компания получила убыток в 12 млрд грн. на пассажирских перевозках. По мнению депутата, убыточные пассажирские перевозки должно финансировать государство и местные власти, а не «Укрзализныця».



"Надо действительно что-то делать с общественной перевозкой. И государство должно финансировать", - считает Бондарев.



Кроме того, депутат напомнил, что в прошлом году «Укрзализныця» уплатила более 4 млрд грн. налога на землю под железнодорожными путями, и подчеркнул, что такого налога нет ни в одной стране мира.



"Такого нет в мире, что компания использует пути, и под столбами или под путями платит налоги за использование этой земли», - отметил Бондарев.



В результате всех этих затрат, по словам депутата, компания не имеет средств на инвестиции в обновление инфраструктуры, которая на сегодняшний день находится в критическом состоянии, поэтому реформа «Укрзализныци» крайне необходима.



"Ситуация вопиющая. И износ путей сегодня уже фантастический, где - то 60% надо ремонтировать сегодня», - сказал он.



Ранее глава «Укрзализныци» Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучреждения, санатории, спортивные сооружения) будут выставлены на продажу или переданы в концессию. Кроме того, по его словам, УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен.



В то же время народный депутат, член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук отметила, что без поддержки со стороны государства провести комплексное реформирование «Укрзализныци» нереально.