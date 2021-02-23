Одной из причин 5%-го падения добычи природного газа государственной компанией НАК «Нафтогаз Украины» стало лоббирование интересов олигарха Виктора Пинчука, который стал монопольным поставщиком труб

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук в своем блоге на сайте Liga.Net.

«Те, кто сейчас ведет информационную кампанию по дискредитации господина Коболева, в том числе в контексте уменьшения объемов добычи природного газа и убытков в НАК «Нафтогаз», природу которых еще нужно правильно понимать, «забывают» пояснить, что это, в том числе, связано с лоббированием интересов господина Пинчука». - сообщил эксперт.

По его словам, благодаря введенным по инициативе «Интерпайпа» специальным пошлинам на импорт труб для нефтегазовой промышленности, структуры олигарха Пинчука стали монопольными поставщиками трубной продукции для госкомпании.

"После введения запрещающих ставок пошлины, на тендерах, которые проводила Государственная компания «Укргаздобыча», входящая в состав НАК «Нафтогаз", существенно упала конкуренция. Если в декабре 2019 года было 9 поставщиков, то в декабре 2020 года – только два, один из которых – «Интерпайп», - пояснил экономист.

Искусственное ограничение конкуренции среди поставщиков труб для "Укргаздобычи" привело к росту цен на них, а от так чрезмерных финансовых затрат государственной компании.

Напомним, компания "Интерпайп" Виктора Пинчука подалась на тендер «Нафтогаза» на поставку труб на сумму 500 млн грн в обход решения АМКУ о запрете участия в государственных тендерах из-за махинаций и злоупотреблений компании.

«Интерпайп» Пинчука с 2014 года является фактически монопольным поставщиком трубной продукции для государственной компании «Нафтогаз Украины». С 2014 по 2020 год «Интерпайп» продал «Нафтогазу» труб на сумму более 16 млрд грн.