Российское подразделение компании «Интерпайп» олигарха Виктора Пинчука после начала военной агрессии России против Украины заплатило в федеральный бюджет 570 млн рублей налоговых обязательств.

Об этом свидетельствуют данные налоговой отчетности ООО «Интерпайп-М» (Москва) за 2014-2019 гг., поданной в Федеральную налоговую службу РФ.

В частности, по данным Федеральной налоговой службы, «Интерпайп» уплатил в федеральный бюджет с 2015 по 2019 год 345,5 млн рублей налога на прибыль. Максимальные выплаты зафиксированы в 2018 г. – 151 млн рублей.

Помимо этого, московский «Интерпайп-М» с 2014 по 2019 год уплатил 222 млн рублей налога на добавленную стоимость при приобретенным ценностям. Максимальная сумма уплачена в 2019 году – 68 млн рублей.

Активы московского подразделения «Интерпайпа» на конец 2019 года составили 2,7 млрд рублей.

Представительство компании «Интерпайп» зарегистрировано в 2005 году в Москве. До 2014 года ежегодная выручка компании колебалась в пределах 11-15 млрд рублей. В 2015 году доход российского бизнеса Пинчука упал до 5 млрд рублей, однако в 2016-2018 гг. выручка вернулась на уровень в 10 млрд рублей в год.

Напомним, компания «Интерпайп» Виктора Пинчука является монопольным производителем трубной продукции для нефтегазов