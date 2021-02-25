На портале delo.ua вышло интервью известного бизнесмена и владельца одного из самых крупных аграрных холдингов Константина Паршина.

Он раскрыл подробности продажи части своих активов в Днепре, помощи армии и о нынешней бизнес-деятельности, пишет Багнет.

Продажа Паршиным одного из крупнейших мукомольных предприятий в Украине произошла в 2011 году. В то время против бизнесмена было возбуждено уголовное дело. Сделка была вынужденной, сообщает он. Предложение от крупного латифундиста, ныне экс-нардепа от БПП Вадима Нестеренко совпало с началом странного уголовного дела в отношении Паршина.

«Наши партнеры по аграрному направлению и по владению компанией «Днепромлын» заявили о своем желании выйти из совместного бизнеса и предложили выкупить их долю, или продать ее третьему лицу, с которым они уже вели переговоры. Этим третьим лицом оказался Вадим Нестеренко. С учетом всей сложившейся ситуации, наша группа не имела финансовой возможности выкупить их долю, поэтому мы были вынуждены начать переговоры с Вадимом. В итоге, он зашел партнером на «Днепромлын». И буквально через несколько дней я вышел из СИЗО. Вот такое вот странное стечение обстоятельств», - рассказал в интервью Паршин.

Сейчас за бывшие активы Паршина разгорелась корпоративная война. Бизнесмен опроверг заявления Нестеренко, что в сделке по покупке предприятия участвовал экс вице-премьер Александр Вилкул.

«С Александром Вилкулом я не знаком. Недавнее упоминание Вадимом Нестеренко о том, что Александр Вилкул является стороной в сделке по «Днепромлыну» вызвало лично мое недоумение.

Переговоры о продаже мы всегда вели только с ним, стороной сделки был только он. С какой целью он искажает факты, мне непонятно. Могу лишь предположить, что это очередной прием для привлечения внимания к возникшей ситуации и формирования к себе позитивного общественного отношения», - пояснил Паршин.

В настоящее время Паршин реализует уникальный проект "Центр подготовки "PATRIOT".

«Это команда военных специалистов из разных стран мира. Украины, Грузии, США, Израиля. На данный момент команда "PATRIOT" участвует в рабочей группе по реформированию структуры Министерства обороны Украины, Генерального штаба, занимается разработкой новой структуры управления НГУ. На сегодняшний день, инструкторы центра являются неотъемлемой частью Национальной гвардии Украины. В рамках этой работы проводится дальнейшая подготовка частей Нацгвардии. Вся наша работа высоко оценивается руководством Национальной гвардии», - отметил Паршин.