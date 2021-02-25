Во время заседания антикризисного штаба обсуждали работу в нормальном режиме шахт по добыче урановой руды.

Об этом сказал нардеп и лидер Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

"Я обращался к премьер-министру и написал несколько депутатских обращений, лично переговорил с депутатами разных фракций и собрал несколько десятков подписей народных депутатов. Какие направил и премьер-министру, и президенту. Кроме того, была инициатива от нас к премьер-министру созывать антикризисный штаб. В это время вчера я созывал лидеров независимого профсоюза Украины из всей страны. Это горняки по добыче угля, железной руды, марганца, цветных металлов, урана, торфа, и тому подобное. А в это же время- на этот час и на эту минуту, премьер назначил заседание антикризисного штаба по преодолению кризисных явлений, по моим требованиям", - сказал Михаил Волынец.

Он отметил, что ему пришлось раздваиваться: вести заседание и сидеть за компьютером в режиме онлайн с премьер-министром. Там он смог задать все вопросы.

"Но будет ли это воплощено в жизнь. Заработают ли в нормальном режиме шахты по добыче урановой руды. Потому что господин Витренко на мое обращение сообщает, что он предложил руководству "ВостГОК", то есть, предприятию, которому подчинены урановые шахты, разработать программу выхода из кризиса и обеспечения стабильной работы. Дело в том, что НАЭК "Энергоатом" не профинансировал, как это было предусмотрено договорными условиями, "ВостГОК", и потому сейчас НАЭК "Энергоатом" покупает за рубежом руду, а в это время доведя до кризиса "ВостГОК", - добавил нардеп.

По его словам, Юрий Витренко и премьер-министр Денис Шмыгаль не обращают внимания на то, что была создана прокладка между "Энергоатомом" и "ВостГОК" под названием "Ядерное топливо", которая вымыла ресурсы и активы из последней.

Напомним, как сообщала Politeka, Гончаренко считает, что Минэнерго должно способствовать выплате долгов зеленой энергетике, а не в который раз изменять условия финансирования отрасли.

Также Politeka сообщала, что Витренко заявил, что причины низких запасов угля и срыва ремонтных кампаний имеют экономический характер.