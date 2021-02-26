Аграрный комитет Верховной рады Украины вызвал министра экономики Игоря Петрашко для объяснений по блокированию передачи Держпродспоживслужби (ДПСС) из подчинения Минэкономики до восстановленного Минагрополитики. Об этом рассказал член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики народный депутат Сергей Бунин в комментарии УНН.

В частности, нардеп отметил, что аграрный комитет хочет получить объяснения от министра Петрашко о том, на каком основании он препятствует передаче ГПСС в Министерство агарной политики.

"ДПСС должна быть в подчинении Минагрополитики, но сегодня эта служба в подчинении Минэкономики. Петрашко настаивает на том, чтобы оставить ее себе", - рассказал нардеп.

Напомним: правительственное постановление №124 О положении функционирования Минагрополитики обнародовали на сайте правительства в конце февраля, хотя ранее планировалось, что решение будет принято не ранее 1 марта 2021 года. И из этого постановления следует, что министр Петрашко таки «отжал» себе ГПСС, хотя аграрные ассоциации выступили против, пишет Агрополит.

"Несмотря на активное сопротивление аграрного рынка и нового аграрного министра Романа Лещенко, действующий глава МЭРТ Игорь Петрашко всячески мешал процессу полноценной передачи функции контроля за Госпродпотребслужбой в подчинение Минагрополитики", - указывает издание.

Заметим, что в Раде Петрашко ждут давно. Ранее народный депутат Сергей Тарута сообщал, что депутаты парламентского экономического комитета планируют заслушать отчет Петрашко, и по результатам этого отчета будут принимать решение об эффективности министра. Он также отметил, что депутаты имеют много претензий к работе Петрашко.

В свою очередь экономические эксперты считают, что результаты Петрашко как министра откровенно негативные. Так, по словам экономического эксперта Виктора Медведя, руководство Минэкономики не занимается экономикой, не имеет стратегии развития и плана действий, и лишь осваивает коррупционные схемы.