Международные санкции за сотрудничество с Белорусской АЭС могут распространиться в том числе на украинские компании, которые с начала 2021 года импортируют электроэнергии с этой станции.

Об этом заявил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

«Европейский парламент принял резолюцию с требованием закрыть эту Белорусскую атомную электростанцию. Будут международные санкции и вполне вероятно, что и украинские компании окажутся под международными санкциями за покупку у агрессора или его сателлита электроэнергию», - сообщил Наливайченко.

В частности под санкции может попасть компания «Интерпайп» олигарха Виктора Пинчука, которая первой начала покупку тока с Белорусской АЭС. Деньги на импорт тока с этой станции в итоге идут в Россию.

«Станция построена за российский кредит, платя за электричество с Белорусской АЭС, финансируешь никого другого чем российский бюджет и российскую армию. А украинские компании – «Интерпайп» и другие, большое приветствие им – покупают электроэнергию именно оттуда», - добавил Наливайченко.

Напомним, Украина с 2021 года возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 550 млн кВт часов на сумму 850 млн грн. Крупнейшим импортером является «Днепроспецсталь-Энерго» Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании «ДЕ Трейдинг» Максима Ефимова и «ЭРУ Трейдинг» Ярослава Мудрого.