Под санкции Совета нацбезопасности и обороны должны попасть все импортеры электроэнергии из России и Беларуси, в том числе трубно-колесная компания «Интерпайп»

Об этом сообщила народный депутат ( «Слуги народа») Людмила Буймистер.

«Среди импортеров российского тока является, к сожалению, и крупные промышленные компании, как пример «Интерпайп». Подчеркиваю, что СНБО должны запретить импорт тока из России и в случае крайней необходимости, ввести санкции против компаний, которые закупают ток в «ИнтерРАО» и «Белэнерго», - сообщила нардеп на своей странице в Facebook.

Она отметила, что планирует направить в СНБО полный перечень импортеров российского тока с указанием суммы средств, перечисленных ими компаниям «ИнтерРАО» и «Белэнерго».

«За первые 2 месяца 2021 Украина заплатила России и Беларуси 871 млн гривен из импорт электроэнергии. В начале марта объем поставок уменьшился, однако и мы и в дальнейшем продолжаем финансировать страну-агрессора », - добавила нардеп.

Напомним, Украина с 2021 возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 550 млн кВт часов на сумму 850 млн грн. Крупнейшим импортером является «Днипропецсталь-Энерго» Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании «ГДЕ Трейдинг» Максима Ефимова и «ЭРУ Трейдинг» Ярослава Мудрого.