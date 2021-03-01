Под санкции Совета нацбезопасности и обороны должны попасть все импортеры электроэнергии из России и Беларуси, в том числе трубно-колесная компания «Интерпайп»
Об этом сообщила народный депутат ( «Слуги народа») Людмила Буймистер.
«Среди импортеров российского тока является, к сожалению, и крупные промышленные компании, как пример «Интерпайп». Подчеркиваю, что СНБО должны запретить импорт тока из России и в случае крайней необходимости, ввести санкции против компаний, которые закупают ток в «ИнтерРАО» и «Белэнерго», - сообщила нардеп на своей странице в Facebook.
Она отметила, что планирует направить в СНБО полный перечень импортеров российского тока с указанием суммы средств, перечисленных ими компаниям «ИнтерРАО» и «Белэнерго».
«За первые 2 месяца 2021 Украина заплатила России и Беларуси 871 млн гривен из импорт электроэнергии. В начале марта объем поставок уменьшился, однако и мы и в дальнейшем продолжаем финансировать страну-агрессора », - добавила нардеп.
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Напомним, Украина с 2021 возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 550 млн кВт часов на сумму 850 млн грн. Крупнейшим импортером является «Днипропецсталь-Энерго» Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании «ГДЕ Трейдинг» Максима Ефимова и «ЭРУ Трейдинг» Ярослава Мудрого.