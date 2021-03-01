Инициативы к национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства по шести направлениям, наработанные различными экспертными группами, представили целевой аудитории.



Кабинет Министров Украины вместе с представителями экспертной среды и гражданского общества продолжает работу над национальной стратегией по созданию безбарьерного пространства в Украине. В течение двух недель эксперты наработали сотни предложений в Нацстратегию по шести направлениям. Очередным этапом стало их обсуждение с представителями целевых групп и сбор дополнительных рекомендаций от них. Главная цель-получить обратную связь от людей, которым призвана помочь стратегия.



Как отметила основательница объединения "Киев дружественный к родителям и малышам" Ольга Мерцало, почти впервые мнение маломобильных групп, в частности, родителей маленьких детей учитывается при формировании такого основополагающего документа как Нацстратегия безбарьерности.



"Это как глоток свежего воздуха, когда в процессе создания Стратегии безбарьерности нас пригласили рассказать о вызовах, проблемах, и наше видение их решения. Группа маломобильных значительно больше, чем только люди с инвалидностью. Эта группа, по статистике, составляет от 40% до 60% жителей Украины. То есть с барьерностью сталкиваются все. У нас очень много активных родителей, которым есть что сказать”, – сказала Ольга Мерцало.



Активно присоединились к обсуждению и представители молодежных организаций. От них поступило наибольшее количество предложений.



“Традиционно затронули сферы digital, занятости, гражданского участия, отношений, инфраструктуры, образования, услуг. Сразу конструктив, ведь молодежь говорит от своего имени, предварительно проведя консультации в своих сообществах”, – отметила эксперт ОО “безбарьерность” Ульяна Токарева.



Одобрительно оценили разработку стратегии участники целевой фокус-группы - люди пожилого возраста. Они беспрекословно поддержали одно из предложений экспертов по развитию образовательной безбарьерности-развитие сети университетов третьего возраста в Украине. Но начинать надо с разрушения барьеров в сознании людей относительно пожилого возраста, отметили участники дискуссии.



"Главный барьер-ментальный. Необходимо менять отношение к людям старшего возраста как иждивенцев. Необходимо говорить о ценности пожилых людей, которые имеют важный опыт и знания. Итак, должны проводить большую работу коммуникационного и культурного характера”, – подчеркнула представительница БФ”Let's help!"Ольга Бондаренко.



Предложения, которые были озвучены во время обсуждения с целевыми группами, вошли в пакет инициатив, который прорабатывает аналитическая группа проекта. Ведь именно обратная связь поможет сделать Национальную стратегию гибким, действенным и эффективным инструментом в построении безбарьерного пространства в Украине, убеждены все касательные к разработке стороны.



Планируется, что проект Национальной стратегии создания безбарьерного пространства в Украине представят на заседании межведомственной рабочей группы Кабинета Министров в начале марта. Затем его вынесут на широкое общественное обсуждение.



Справочно:



Национальная стратегия создания безбарьерного пространства в Украине разрабатывается в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской и во исполнение Указа Президента Украины. Она будет включать меры для устранения препятствий в различных сферах жизни, усиления возможностей и обеспечения равных прав для всех украинцев. Речь идет о достижении безбарьерности в шести измерениях: образовательном, гражданском, цифровом, физическом, общественном и экономическом. Также стратегия будет содержать четкие индикаторы эффективности внедрения инициатив.



Координирует работу над стратегией межведомственная рабочая группа Кабинета Министров Украины под председательством Министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.



Аналитическую и техническую поддержку оказывает экспертный консорциум, который сформировали Центр экономического восстановления, Исар единения и ОО «безбарьерность».