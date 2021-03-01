Крымская платформа даст нам возможность актуализировать не только тему Крыма, но и тему Украины в целом. Так заявил в свое м блоге полито лог Руслан Бортник и рассказал, чем еще может эта платформа быть полезной для нашей страны.

Он отмечает, что на сегодняшний день есть различные мнения на счет того, стоит ли запускать этот проект и будет ли он иметь позитивный эффект. В то же время Бортник считает, что идею Крымской платформы нельзя ни переоценивать, ни недооценивать.

«Для Украины тема Крымской платформы потенциально создает новое поле политической игры, позволяет в какой-то мере освежить ситуацию. Первое, что, наверное, дает крымская платформа Украине — это актуализация темы Крыма в мировом политическом информационном пространстве. Она еще раз напомнит о Крыме, о котором в последние годы начали забывать», - говорит эксперт.

Таким образом, будет ли эта платформа создана как международная организация, или в формате постоянного диалога – в любом случае, она даст возможность осветить тему Крыма, который де-юре является украинской территорией, но де-факто оккупирован Россией.

«Это актуализация всей крымской проблематики, которая тянет за собой актуализацию в целом Украины», - отмечает политолог.

Также он отметил, что создание Крымской платформе позволит Украине собрать новый «клуб друзей», так как уже немало страны выразили свою готовность принять участие в платформе, а именно США, Канада, Турция, Британия, Словакия и другие.

«Все это формируется на базе украинской идеи, украинской инициативы. В какой-то мере, это расширяет существующий формат, который регулирует украинский кризис – тот же Нормандский формат, который касается только Донбасса», - считает Бортник.

Ранее Бортник рассказал, что большинство европейцев верят в успех ЕС.