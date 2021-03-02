Из-за кризиса неплатежей в секторе зеленой энергетики инвестиции в Тилигульскую ВЭС, которая в ближайшее время начнет строиться за средства европейцев, могут быть последними для отрасли

Об этом указывает Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА).

"Хорошая новость (строительство – ред.), несмотря на те вызовы, которые сегодня стоят перед производителями и инвесторами ВИЭ и затрудняют привлечение внешнего финансирования из - за нестабильной и непрогнозируемой государственной политики", - указывают в агентстве.

Они напомнили, что на Тилигульской ВЭС будут установлены ветротурбины компании Vestas, мощностью 6МВт каждая. Строительные работы начнутся в марте и продлятся до конца 2021 года.

При этом они подчеркнули, что строительство ветростанции происходит за средства от привлеченных ранее еврооблигаций, поэтому из-за кризиса неплатежей есть риск, что больше иностранных инвестиций в данный сектор не будет.

"Надеемся, что ситуация в секторе возобновляемой энергетики стабилизируется и вложенные инвестиции будут лишь началом для оживления сектора, поскольку отсутствие постоянства в государственной политике будет обозначать, что такая инвестиция может стать последней в сфере ВИЭ", - отметила директор ЕУЭА Александра Гуменюк.

Напомним, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Д. Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на 1 марта выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный 2020 года меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.