Представители комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития проведут совместную стратегическую сессию с разработчиками Национальной экономической стратегии-2030, целью которой станет обсуждение плана законотворческой деятельности по имплементации инициатив документа. Об этом по результатам заседания комитета вчера, 1 марта, сообщил первый заместитель Председателя Комитета ВР по вопросам экономического развития Сергей Тарута.



"НЕС-2030 должна стать весомой составляющей государственной политики устойчивого развития Украины...ставить правительству амбициозные цели является стратегической задачей Верховной Рады в парламентско-президентской республике. Именно парламент должен формировать основы политики устойчивого развития государства, а чиновники должны выполнять свою часть общей работы», — отметил Сергей Тарута.

При этом Сергей Тарута подчеркнул, что эксперты при разработке НЕС придерживались “консервативных прогнозов”. По его мнению, необходимо ставить целью более амбициозные показатели, в частности, достижение уровня ВВП до около 750 млрд долл. США на десятый год реализации стратегии.

В свою очередь, директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап отметил, что по расчетам экспертов, полная реализация инициатив по 20 направлениям стратегии обеспечит рост ВВП Украины как минимум вдвое до порядка 300 млрд долл. США, что будет означать повышение реальных доходов населения в три раза.

Отметим, что к процессу создания Национальной экономической стратегии-2030 на платформе Центра экономического восстановления были привлечены более 500 человек: представители экспертного сообщества, аналитических центров, бизнес-ассоциаций, гражданского общества, исполнительной и законодательной власти.



«К разработке стратегии привлекались представители think-tanks, бизнес-ассоциаций, гражданского общества, власти. Мы постоянно приглашали парламентариев к совместной работе над документом, провели коммуникацию с более 50 депутатами ВРУ из разных фракций, 24 из которых были непосредственно привлечены к публичным обсуждениям и стратегическим сессиям в рамках наработки НЕС-2030. Хочу отдельно выразить им благодарность за участие и фидбек. Мы рассчитываем, что после утверждения Стратегии в Раде начнется активная работа над тем, чтобы разработать и принять законопроекты для реализации ее положений», — отметил директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.



Напомним, как ранее заявлял премьер-министр Украины Денис Шмигаль, национальная экономическая стратегия-2030 должна быть утверждена в 1 квартале 2021 года. Ожидается, что среднесрочная и долгосрочная Программа действий Кабмина, а также другие секторальные стратегии профильных министерств будут согласованы с Национальной экономической стратегией-2030.

Также, как ранее отметил заместитель Председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, основой для определения приоритетов законодательной деятельности в 2021 году станет, в частности, и Национальная экономическая стратегия-2030.