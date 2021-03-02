Большая часть работников государственных служб не понимает, в чем суть государственного управления.

Такое мнение в программе «Романенко. Беседы» высказал основатель Киевской школы государственного управления Виктор Андрусив и очертил главные задачи Киевской школы, недавно начавшей работать.

Эксперт рассказывает о многолетней работе над Институтом будущего и определяет главную проблему украинской власти - кадры. «Это действительно видно, и даже рейтинги уже ставят в опросы такой вопрос - непрофессионализм власти как угроза», - говорит Андрусив.

По его мнению, кадры для государственной службы должны получить основательную подготовку. В Украине же ситуация сложилась такая, что чаще всего государственные должности занимают те, кто раньше не работали в сфере государственного управления.

«И наша задача сейчас - создать полноценную организацию, которая будет системно готовить людей», - уверяет гость программы. Он отмечает, что их Киевская школа контактирует с Сингапурской школы государственной политики им. Ли Куан Ю, ведь имеет целью привлечение лучших мировых практик. В планах также сотрудничество со школами других стран и привлечения иностранных министров.

«Развал заключается в том, что на всех позициях много людей, но большинство этих людей даже не знают, что такое государственное управление», - объясняет ситуацию эксперт. Поэтому ключевой задачей будет обучение максимального количества людей, ведь базовое понимание процесса управления государством необходимо.

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