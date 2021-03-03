Компанию EastOne Holding Limited (Лондон, Великобритания) олигарха Виктора Пинчука возглавила 26-летняя юрист из Кипра Вероника Цортанасиду (Veronika Tsortanasidou)

Об этом свидетельствует сообщение EastOne Holding Limited на сайте Регистрационной палаты Великобритании от 19 февраля 2021 года.

Вероника Цортанасиду сменила на посту главы холдинговой компании другого юриста с британским гражданством Аллу Сагдуллаеву. Сагдуллаева возглавляла EastOne Holding Limited с 2017 года.

Любых других упоминаний о новой главе EastOne Holding Limited Веронике Цортанасиду найти не удалось.

Штат сотрудников EastOne Holding Limited, согласно последнему финансовому отчету, составляет всего 4 человека.

Компания основана в 2007 году. С того момента конечными владельцами компании являются Виктор и Елена Пинчук.

Изначально юрлицо было учреждено под названием Axxione Limited, вскоре сменило название на Vereone Limited, а в июне 2007 г. получило сегодняшнее название Eastone Group Limited.

Напомним, основным бизнесом Пинчука является трубно-колесная компания «Интерпайп». С 2016 года она находится в сложном финансовом положении после введения Россией ряда торговых ограничений. Частично финансовое положение компании удалось улучшить за счет украинского рынка. В частности, были введены заградительные пошлины на импортные трубы, что повлекло рост цен на внутреннем рынке.