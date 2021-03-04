При получении зарплаты более 90 тыс. грн облагается лишь 15 минимальных заработных плат, то есть при получении миллиона гривен налог будет только 20 тыс. грн
Как сообщает Politeka об этом экономист Алексей Кущ в программе «Скажи-ка, Дядя».
«При получении зарплаты более 90 тыс. грн облагается лишь 15 минимальных заработных плат, то есть при получении миллиона гривен налог будет только 20 тыс. грн, как и при получении зарплаты в 90 тыс. грн», - отметил Кущ.
По мнению эксперта, надо расширить базу единого социального взноса, чтобы налог платился не из 15 минимальных заработных плат, а исходя из всего дохода.
Также Кущ отметил про необходимость налога социальной справедливости.
«Налог на недвижимость ввели для обычных людей, которые живут в простых квартирах. По моему мнению, налог социальной справедливости надо ввести на богачей, чтобы пополнение казны происходило эффективнее и справедливо», - сказал Кущ.
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По словам экономиста, налог социальной справедливости это налогообложение в соотношении к объективному материальному состоянию.
Напомним, Politeka распространяла, что Алексей Кущ в своем блоге сообщил, что в Украине существует ограничение налоговой базы, и единый социальный взнос в 22% надо платить на суммы, меньше 15 минимальных зарплат, то есть - 90 тыс. грн.