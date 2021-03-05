Целевое назначение средств от налога на СО2 позволит отечественной промышленности провести екомодернізацію и удержать свои позиции на мировых рынках. Об этом заявил председатель Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Павел Качур, комментируя инициативу и. о. министра энергетики Юрия Витренко повысить налог на СО2, чтобы расплатиться с долгами перед «зеленой» генерацией.

"Очевидно, логичным является, что средства этого налога идут на модернизацию. Иначе нет смысла собирать. Это уже тогда просто прямое вымогательство", - сказал Качур.

Он также подчеркнул: целевое направление средств от налога на СО2 на екомодернізацію предприятий позволит им сохранить конкурентоспособность своей продукции и позиции украинских производителей на мировых рынках.

«Если средства идут на модернизацию, то это означает, что мы имеем перспективы уменьшить свои расходы и быть конкурентным на рынке. А если это будет просто направлен совсем на другие цели - это значит, что мы просто исключим из конкуренции на мировых рынках украинских производителей», - отметил Качур.

В то же время директор GMK Center Станислав Зинченко отметил, что для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства, а не увеличение налогового давления на предприятия.

Ранее генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак напомнил, что выплата задолженности перед «зеленой» генерацией – это обязательства государства, и был принят специальный закон, чтобы выплаты «зеленым» финансировались за счет государственного бюджета.