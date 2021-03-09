Символично, в день рождения Шевченко в Черкассах официально откроют отреставрированный театр после пожара 2015 года. И это не просто хорошая, а прекрасная новость.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Приводим слова автора без комментариев.

Ведь все эти 5 лет Правительства, министры и председатели ОГА клялись, что вернут театр – народу!

И вот случилось. Правда, ни министр развития громад, ни нынешний глава области, которые сегодня скажут, что это – важный объект именно «Большого ЗЕ-строительства», фактически не имеют к нему никакого отношения!

А как надо, спросите вы?

Стоило бы поблагодарить украинский народ и жителей Черкасс, которые отдали свои 164 миллиона бюджетных гривен на этот ремонт.

Полезно было бы и вспомнить рехформаторов Яценюка, которые запретили пожарным проверять такие заведения, а заведения не слишком проникались той пожарной безопасностью.

Интересно, что за время ремонта возле Шевченковских Черкасс появились жилые небоскребы и скульптурные химеры – спасибо в кавычках местным властям за сохранение историко-архитектурного пространства «вольного казацкого города».

Поучительно и напомнить о высказываниях министра Нищука и некоторых больших патриотов-чиновников, что Черкассам такой большой театр не и нужен. Потому что настоящих украинцев здесь мало, а то перселенцы и малороссы…

Итак, Театр Шевченко в Черкассах снова есть!

Пожелаем коллективу творческих достижений, черкащанам хороших театральных просмотров, а власти – окончательного завершения обустройства сцены, без которой полноценных спектаклей мы так и не увидим!