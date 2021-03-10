Накануне 2005 года между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем состоялся компромисс, который был вынужденной мерой, поскольку Януковича начали убеждать в том, что его использовали.

Об этом сказал политолог Кость Бондаренко в программе “Культ личности”.

“С одной стороны, это был и компромисс, с одной стороны, и вынужденная мера. И что интересно, кстати, накануне Нового Года, накануне нового 2005 года, Янукович обратился с воззванием к Ющенко, поскольку он сказал что “я понимаю, что меня подставляли, и что нам надо совместными усилиями выступить против тех, которые нас сталкивали лбами”. Потому что Януковича тогда уже начали убеждать в том, что его тоже использовали, и что он стал жертвой авантюр тогдашнего руководства улицы Банковой”, - сказал Кость Бондаренко.

По его словам, гарантом выполнения договоренности служили внешние гарантии.

“Поскольку внутри страны никто никому уже не верил. Ситуация, при которой затрачены были сотни миллионов долларов, если не миллиарды, на избирательную кампанию и на взаимное обливание грязью… Даже с тем, что создавался именно не образ конкурента, а образ врага друг в друге. Только внешние игроки, а в то время посольство Соединенных Штатов, сыграли как раз роль именно гаранта выполнения этих договоренностей”, - добавил политолог.

Как сообщала Politeka, Кость Бондаренко рассказал о политическом пути Януковича: “Олицетворение донецких элит”.

Также Politeka сообщала, что по мнению Дробовича, действия Януковича - недостойное поведение для президента любой страны.