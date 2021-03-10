Бизнесмен Игорь Коломойский имеет влияние только на часть фракции "Слуг народа", которая не является определяющей с точки зрения принятия решений.

Об этом сказал политолог Александр Москалюк в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

"Да у него-то есть это влияние, но вопрос в том, что это влияние на часть фракции. Причем сейчас это часть фракции, которая не является определяющей с точки зрения принятия решений. То есть, в принципе, сейчас во многих вопросах 226 голосов набираются с учетом других фракций, но эти фракции, так сказать системно, всегда то есть, поддерживают. Поэтому дальше, если Коломойский хочет какое-то показать свое значение Зеленскому, то ему надо тогда увеличивать влияние и не ограничиваться тогда 25 или 30 депутатами, как пишут", - сказал Александр Москалюк.

Он отметил, что сейчас действительно сложно представить, что Коломойский расставляет людей на определенные места.

"Но Коломойский в украинской политике, в теневой украинской политике, длительный период времени находится. И количество его союзников менялось и очень быстро. И с противоположных политических лагерей. Поэтому, в любом случае, эти попытки будут", - подчеркнул политолог.

Как сообщала Politeka, Подоляк заявлял, что ни Коломойский, ни другие олигархи не влияют на решение Зеленского.

Также Politeka сообщала, что по мнению Сазонова, олигарх Пинчук пытается вернуть доверие Кремля и восстановить позиции своего бизнеса в России.