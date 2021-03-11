Academy DTEK ставит перед собой цель способствовать устойчивому развитию через обеспечение качественного образования на протяжении всей жизни для каждого
Об этом сказала ректор Academy DTEK Валерия Заболотная в рамках мероприятия Ring the Bell for Gender Equality, организованного ГД ООН 10 марта.
Во время панельной дискуссии Валерия Заболотная отметила, что в 2020 году компания ДТЭК начала реализацию новой стратегии до 2030 года, которая основана на Целях устойчивого развития ООН и соответствует принципам ESG:
«Академия ДТЭК поддерживает цели Глобального договора ООН, в частности цель 5 «Обеспечение гендерного равенства, расширение прав и возможностей всех женщин и девочек» путем соблюдения гендерного баланса. Также Академия выполняет четвертый Принцип расширения прав и возможностей женщин (WEP) «Содействовать образованию, повышению квалификации и профессиональному росту женщин» и готова делиться своей экспертизой. На руководящих должностях в Академии ДТЭК – 75% женщин».
Валерия добавила, что Академия разрабатывает и внедряет программу на тему Женского лидерства, которая позволит женщинам сформировать стратегию профессионального развития себя как лидера.
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Вместе с тем, Академия ДТЭК придерживается гендерного равенства – привлекает в образовательные проекты экспертов и профессоров женщин наравне с мужчинами.
Напомним, ДТЭК придерживается принципов устойчивого развития и с 2007 года является участником Глобального договора ООН, в 2010 году компания вошла в альянс Глобального договора в Украине. В 2020 году ДТЭК начал реализацию новой долгосрочной стратегии, основанной на Целях устойчивого развития ООН и соответствует принципам ESG (Environmental, Social, Governance).