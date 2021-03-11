НАЭК "Энергоатом" категорически несогласен с решением НКРЭКУ о наложении штрафа и планирует обжаловать неправомерные действия регулятора в суде.

Об этом говорится в сообщении Государственной компании.

«НАЭК «Энергоатом» выражает категорическое несогласие с решением НКРЕКП, принятым 10 марта 2021 года на заседании регулятора о наложении на компанию штрафа и будет обращаться в судебные инстанции с целью его обжалования», - говорится в сообщении компании.

В "Энергоатоме" отметили, что регулятор не учел обоснованные объяснения НАЭК «Энергоатом» и принял решение наложить на компанию штраф в размере 170 тысяч гривен.

«Безответственные действия ГП «Гарантированный покупатель», когда» Энергоатом» получает запросы с искусственно завышенными объемами электроэнергии, что ее якобы нуждается население, подвергают угрозе способность обеспечивать текущие потребности действующих АЭС и осуществление мероприятий по повышению безопасности их эксплуатации. Действия Гарпока и решение НКРЭКУ являются прямым нарушением Закона Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности», - отметили в госкомпании.

Напомним, накануне НКРЕКП оштрафовало украинские ТЭС, обвинив их в несоблюдении минимальных запасов угля. Аргументы производителей о повышенной нагрузке на угольную генерацию из-за срыва ремонтной кампании АЭС, регулятор во внимание принять отказался.

В компании ДТЭК заявили о намерении инициировать проверку деятельности регулятора в СНБО из-за сознательных действий по подрыву энергетической безопасности страны.

По словам народного депутата Валентина Наливайченко, решение главы регулятора Валерия Тарасюка оштрафовать украинских производителей принято с целью предоставить российским компаниям и импортерам дополнительных преференций.