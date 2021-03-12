Россиянка Елена Тимкина оказалась держателем акций еще трех радиокомпаний Виктора Пинчука – KissFM, MelodiaFM и Радио Relax. Ранее она была замечена в схеме структуры собственности «Русского Радио» и Радио Rocks.

Об этом свидетельствуют данные о структуре собственности соответствующих СМИ Виктора Пинчука, поданных в Нацсовет по телевидению и радиовещанию.

В частности, Елена Тимкина оказалась держателем 22,5% «Телерадиокомпании МАН», имеющей лицензию на вещание под брендом KissFM. Также 12,5% «Радиокомпании Ностальжи», вещающей под торговой маркой MelodiaFM, и 6% «Телерадиокомпании Вико», работающей под брендом Радио Relax.

Россиянка Елена Тимкина управляет 3 офшорными компаниями, конечным бенефициаром которой является олигарх Виктор Пинчук. Это Booster Limited, Vedelle Limited и Tomkins Trading Limited.

В части медиа-активов олигарха Елена Тимкина указана как гражданка России, в части – как резидент Франции.

Это объясняется тем, что согласно британскому реестру юридических лиц, Елена Тимкина является гражданской России, имеющей вид на жительство во Франции. Об этом говорится в учредительных документах британской Whiteacre Resources LTD (Лондон), которой Тимкина руководила с 2017 по 2018 год.

Напомним, Виктор Пинчук владеет одним из крупнейших медиа-активов в Украине, объединяющий телеканалы ICTV, CTБ, «Новый Канал», целый ряд радиостанций и печатных изданий.

В 2019 году СМИ сообщали о намерении Пинчука продать основные телеканалы, однако медиа-холдинг опроверг эту информацию. Среди вероятных покупателей тогда рассматривались структуры Виктора Медведчука, однако документального подтверждения сделки не оказалось.

Основным бизнесом Пинчука является трубно-колесная компания «Интерпайп». С 2016 года она находится в сложном финансовом положении после введения Россией ряда торговых ограничений.