Состояние олигарха Виктора Пинчука в 2020-м году увеличилось почти в два раза до 2,5 млрд долларов.



Об этом сообщает украинское издание Forbes со ссылкой на обновлённый рейтинг миллиардеров.



«Состояние Виктора Пинчука выросло до $2,5 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд», - говорится в статье.



Стоимость недвижимости, который владеет Олигарх Виктор Пинчук, журналисты Forbes оценили в 800 млн долларов.



Чистые денежные средства составляют в 700 млн долларов.



Стоимость компании Интерпайп эксперты Forbes оценили 0,5 млрд долларов. Столько же по данным журнала стоят прочие активы олигарха.



Пинчук занимает вторую строчку в рейтинге самых богатых украинцев, по версии Forbes.