НАК «Нафтогаз Украины» обвинил монопольного поставщика труб компании «Интерпайп» Виктора Пинчука в поставке некачественных труб по цене в 3 раза выше, чем для российского рынка.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко со ссылкой на постановление Хозяйственного суда Киева от 9 марта 2021 года.

"Те самые" премиальные " трубы, которые «Интерпайп» продает Нафтогазу в три раза дороже чем за Урал, оказываются еще и гниющими. В феврале Нафтогаз подал в суд на «Интерпайп» с требованием заменить брак. Бракованной признана партия из 168 штук, закупленная еще весной 2019 года», - сообщил нардеп на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, трубы по условиям договора были поставлены на склады «Нафтогаза» еще в ноябре 2019 года, однако брак обнаружили лишь в начале 2021 года.

"То есть почти полтора года закупленные и оплаченные «Нафтогазом» трубы просто лежали на земле никому не нужными. То что объемы закупок труб Нафтогазом при Коболеве-Витренко превышали реальную потребность и они годами ржавели на земле ни для кого не было секретом», - отметил нардеп.

По словам Кучеренко, на проваленную программу 20/20 выделили 100 млрд грн и для освоения средств было решено закупать трубную продукцию втридорога и в астрономических объемах».

"75% всех контрактов на трубы получила одна компания «Интерпайп», которая, как оказалось продавала, Нафтогазу трубы в 2-3 раза дороже чем в России. В этой конкретной ситуации с 168 бракованными трубами, "Нафтогаз" понес ущерб чуть менее 2 млн гривен – копейки по сравнению с тем, сколько миллиардов в целом было украдено на закупках государственной монополии за последние 5 лет», - подчеркнул нардеп.

Напомним, в марте 2021 года издание «РБК-Украина» опубликовало расследование о 3-кратном завышении цен на трубы компанией «Интерпайп» для «Нафтогаза» по сравнению с ценами по контрактам «Интерпайпа» с российской компанией «Башнефть». К такому выводу журналисты издания пришли после анализа идентичных договоров российской компании «Інтепрайп-М» (Москва) с российскими нефтегазовыми компаниями и контрактов «Интерпайп-Украина» по АО «Укргаздобыча» за 2015-2019 годы.

Троекратную разницу в цене пресс-служба «Интерпайпа» объяснила «специальными премиальными типами соединений», которые якобы использовались в трубах для украинского «Нафтогаза».

Впоследствии Антимонопольный комитет получил документы для проверки фактов завышения цен на трубную продукцию компанией «Интерпайп» для «Нафтогаза» в 2015-2020 годах.