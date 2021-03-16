Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЄКУ) фактически осуществляет государственную измену, покрывая импорт электрической энергии из России и Беларуси на фоне остановки украинских электростанций

Об этом заявила народный депутат Людмила Буймистер в эфире телеканала «Україна24».

"Сегодня национальный регулятор, по моему мнению, совершает государственную измену. Потому что на фоне того, что у нас профицит мощностей в системе, то есть у нас слишком много электроэнергии, они планируют завозить из Белоруссии. По российской атомной электростанции, построенной «Росатомом». То есть мы как страна убиваем собственную генерацию, мы лишаем рабочих мест собственных энергетиков, мы разваливаем свою энергетическую систему в интересах страны-агрессора», - отметила нардеп.

По ее словам, поставки российской электроэнергии являются элементом гибридной войны, которую России ведет против Украины. Цель этой войны-сорвать интеграцию Украины в европейскую энергосистему и установить тотальный контроль над украинским Энергорынком.

"Это последовательные шаги, которые приводят к потере энергетической независимости государства. Такие действия-это прямая угроза национальной безопасности, сегодня я это могу заявить с уверенностью. А говорим мы о европе, об интеграции, о том, что мы движемся в Европу. Как мы туда будем двигаться? С выключенными атомными блоками и зелеными электростанциями и импортом электроэнергии из Белоруссии? Кто нас там таких ждет?",- добавила Буймистер.

Напомним, в феврале 2021 года председатель НКРЕКП Валерий Тарасюк с трибуны Верховной рады публично защищал импорт электрической энергии из России, заявляя о его пользе для энергосистемы.

Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано почти 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука.