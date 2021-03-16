Повлиял ли конфликт между Юрием Луценком и Борисом Колесниковым на их политическую судьбу? Подробнее в программе «Культ личности» рассказал историк и политолог Кость Бондаренко.

«Конфликт с Колесниковым прошёл для Луценко безболезненно. Да, Колесников тогда вышел на свободу, он стал одним из столпов «Партии регионов» и её будущего реванша. Дело тогда постарались замять. Более того, «стрелочником» назначили донецкого бизнесмена Бориса Пинчука, который обвинил Колесникова в рейдерском захвате торгового центра «Белый лебедь». Далее в тюрьму попал сам Пинчук», - говорит гость программы.

Бондаренко отмечает, что в те годы возникали разногласия: с одной стороны - между президентом и парламентским большинством и с другой стороны - между Кабинетом Министров. Тогда начались противостояние между двумя центрами принятия решений.

Политолог говорит, что постмайданная часть не шла в оппозицию к президенту, потому что считала это соучастием на стороне Януковича. Кстати, в нее входили и Юлия Тимошенко, и Юрий Луценко. Далее, сформировалась своя непринципиальна оппозиция.

«Принципиальных идеологических разногласий с Виктором Ющенко у них не было – только персональные разногласия», - подчёркивает Кость Бондаренко.

Напомним, Знай.uа сообщал, что 21-летняя внучка Ющенка отпраздновала свой день рождения на Мальдивах.

Ранее Кость Бондаренко заявил, что в 2004 году могли бы назначить повторные выборы.