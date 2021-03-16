Национальная экономическая стратегия-2030 станет основой для разработки министерствами планов мероприятий, программных и стратегических документов, а также проектов законов. Об этом говорится в постановлении Правительства №179 от 3 марта.

Как сообщается на Правительственном портале, НЭС-2030 должна синхронизировать деятельность министерств, определив конкретные приоритеты государственной политики. Документ также выступит основой для разработки законодательных инициатив, ведь определяет векторы развития экономики на ближайшие годы.

Отметим, мониторинг выполнения Национальной экономической стратегии до 2030 года будет осуществляться на едином веб-портале электронного управления путем анализа достижения целевых индикаторов документа. Результаты мониторинга выполнения Стратегии будут рассматриваться Кабинетом Министров Украины. Ожидается, что пересмотр Стратегии осуществят в 2024 и 2027 годах с учетом результатов ее выполнения.

Напомним, правительство утвердило национальную экономическую стратегию до 2030 года на заседании 3 марта. К созданию НЭС-2030 присоединились более 500 участников: представители более 20 аналитических центров, более 30 бизнес-ассоциаций, 40 органов исполнительной власти, экспертного сообщества и гражданского общества, народные депутаты.