Служба безопасности Украины проводит досудебное расследование по факту махинаций компании «Трест Київелетромонтаж» председателя НКРЕКП Валерия Тарасюка во время получения средств от коммунального предприятия «Киевгорсвет» на ремонт сетей наружного освещения в Киеве.

Об этом сообщил народный депутат, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко со ссылкой на официальные данные Службы безопасности Украины.

«В ходе осуществления досудебного расследования установлено, что в течение 2018-2019 годов должностные лица КП «Киевгорсвет» по предварительному сговору с должностными лицами ПАО «Трест Киевэлектромонтаж» совершили присвоение, растрату в особо крупном размере бюджетных денежных средств при выполнении работ по капитальным ремонтам сетей наружного освещения г. Киева с заменой ртутных и натриевых светильников на светодиодные светильники», - сообщил нардеп со ссылкой на материалы СБУ.

Нардеп подчеркнул, что расследование в отношении компании председателя НКРЕКП осуществляется в рамках уголовного производства №42018000000002562. Следственные действия проводит Главное управление СБУ в г. Киеве и Киевской области.

По его информации, сотрудниками СБУ были изъяты документы и копии договоров с актами приема-передачи между КП «Киевгорсвет» и ПАО «Трест Киевэлектромонтаж».

Эта информация также подтверждается постановлением Печерского районного суда Киева от 17 ноября 2020 года, опубликованным в Едином государственном реестре судебных решений.

В общем «Трест Киевэлектромонтаж», по данным системы ProZorro, на которые ссылается экс-глава СБУ получило от КП «Киевгорсвет» заказ на сумму 132,5 млн грн.

Валентин Наливайченко отметил, что по данным официальной декларации главы НКРЕКП Валерия Тарасюка, ему принадлежит 10% в компании Deelack Investments Limited (Кипр). Эта структура в свою очередь владеет 9,16% акций ПАО «Трест Киевэлектромонтаж».

«Призываю СБУ профессионально и объективно расследовать дело о возможных махинациях связанной с головой НКРЕКП компании при получении государственного финансирования. Важно, чтобы расследование было максимально публичным и прозрачным учитывая то, что бенефициаром компании «Трест Київелектомонтаж» является топчиновник Валерий Тарасюк», - подчеркнул Наливайченко.