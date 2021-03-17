Николай Томенко рассказал "об истории украинской революции и государства 1917-18 годов, которая не нужна городским властям Киева"
Об этом Николай Томенко пишет на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Далее приводим слова автора без комментариев.
Это здание Педагогического музея открытого в 1912 году по проекту Павла Алешина. Однако он более знаменит как дом украинского парламента и правительства в 1917-18 годах.
Именно, сегодня, 17 марта 1917 года здесь была создана Центральная Рада, которая своими универсалами, Законами и Конституцией начала создание Украинской Народной Республики. Здесь работал председатель Центральной Рады УНР Михаил Грушевский, руководитель правительства Владимир Винниченко, будущий глава Директории Симон Петлюра…
Довольна Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
"Холостячка" Мишина впервые показала свою дочь, трогательные кадры: "Сладкая моя девочка"
Ведущий шоу "Маска" Остапчук с опухшим и перекошенным лицом рассказал, что с ним произошло: "Вова, это капец"
Винник раскрыл главную интригу своих отношений с юной красоткой из "Х-Фактора": "Что-то невероятное..."
"Денег не хватало": заработки в Чехии закончились трагедией для украинской семьи, 3-летний малыш остался сиротой
Под давлением общественности в Доме учителя, Доме Центральной Рады начал действовать Музей Украинской революции, который в 2020 году переселен ввиду ремонта здания.
У меня вопрос к властям Киева:
так что там с обещанным ремонтом и Музеем?
И когда украинцы смогут наконец посетить здание украинского парламента и правительства 1917-18 годов?
П. С. сторонников партий мэра и Вакарчука приглашаю сравнить темпы строительства очередного дома над метро "Оболонь" под протекторатом главного спонсора партии "Голос" с темпами реконструкции памятников украинской истории и культуры, в частности Дома учителя - Дома Центральной Рады