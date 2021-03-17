За 2020 год компания «ТЕДИС Украина» выплатила более 1,4 миллиарда гривен налоговых отчислений Это на 5% больше, чем годом ранее. Как сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина", из них около 612 миллионов гривень было направлено в центральный бюджета и майже 809 миллионов гривен-до местных бюджетов.

При этом сумма уплаченного компанией "ТЕДИС Украины" розничного акциза, который пополнил местные бюджеты, составила 705 миллионов гривен, что позволило компании стать крупнейшим плательщиком розничного акциза по продаже табачных изделий в Украине.