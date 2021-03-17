После исключения Александра Дубинского из партии «Слуга народа», а перед тем - снятия его с должности главы областной партийной ячейки в Киевской области, одна из ключевых региональных организаций партии власти оказалась под угрозой рейдерского захвата. Субъектом выступает группа «павлюковцев» - народные депутаты от «СН», ориентированные на теневого «инфлюенсера» украинской политики Илью Павлюка. В ближайшее время они собираются установить контроль над организацией и фракцией «СН» в облсовете, чтобы взять в управление областной бюджет в размере почти 5 млрд грн, пишет "Политрада".
Для неподготовленного наблюдателя, который следит за политической повесткой в Украине исключительно по лентам национальных СМИ и эфирам телеканалов, тема с отстранением народного депутата Александра Дубинского от должности в партии, а затем и его изгнание из «Слуг народа» может показаться отыгранным материалом. И прямыми последствиями персональных санкций, наложенных американской стороной. Однако на самом деле процессы, которые происходят вокруг Дубинского и киевской областной ячейки «СН» - несколько глубже.
Дело в том, что санкции США - лишь повод. Ведь Дубинский несмотря на свою одиозность, был довольно ценным кадром для партии. Например, показал один из лучших результатов среди всех мажоритарщиков на выборах 2019 года, пользовался авторитетом у большинства партийцев не только в округе, но и в области.
Однако более важным фактором отстранения Дубинского стал целый ряд переговорных процессов, связанных с формированием нового большинства в парламенте. В Раде говорят, что эти переговоры Офис Президента ведет с группой «За Майбутнє» и ее лидером Игорем Палицей, который, как известно, публично пытается дистанцироваться от совместного бизнеса с Игорем Коломойским. Но при этом является комфортным партнером для президентской фракции, которая медленно, но уверенно теряет монобольшинство «под куполом».
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Именно Палица якобы потребовал от ОП обеспечить его окружению реальный контроль над ситуацией в ряде регионов, среди которых - Киевская область. По слухам, одним из условий присоединения «За Майбутнє» к правящей партии в ВР стало создание в Киевском облсовете коалиции под эгидой депутатов этой фракции во главе с одиозным экс-нардепом Ярославом Москаленко.
На сегодняшний день фактическая коалиция в столичном регионе сформирована «СН», Батькивщиной и ОПЗЖ. При этом фракция «слуг» преимущественно ориентировалась на Дубинского. Когда последний отказался идти на условия Палицы и Москаленко по просьбе из ОП - было принято решение его отстранить. А впоследствии - изгнать из партии. К слову, именно этим объясняется смена позиции главой «СН» Александром Корниенко, который сначала говорил, что не имеет претензий к Дубинскому для исключения его из партии, но затем организовал конференцию областной ячейки, на которой это было сделано.
Дубинского сняли с должности главы Киевской областной организации президентской партии 14 марта. Новую ячейку партии «СН», сформировали, среди прочего, люди Ильи Павлюка - народные депутаты Николай Галушко, Сергей Бунин, Александр Горобец, Ольга Коваль, а также недавно избранный по «округу Ляшко» в Черниговской области нардеп Анатолий Гунько. Также в ячейку вошли нардепы Андрей Мотовиловец, Ольга Василевская-Смаглюк, Иван Юнаков и еще несколько нардепов, которые не связаны с Павлюком. По настоятельной просьбе из Офиса Президента главой ячейки был избран Андрей Мотовиловец.
Но, как утверждают в новой ячейке, реальный контроль над ситуацией пытается сейчас заполучить Анатолий Гунько, на которого ориентируются и другие члены условной группы Ильи Павлюка.
Инсайдеры напоминают, что Гунько изначально баллотировался на довыборах в Черниговской области с целью вернуться в Киевский регион, где сосредоточены его бизнес-интересы (в частности, его связывают с рядом схем, в том числе по рейдерскому захвату земель Национальной академии аграрных наук, а также с уголовным делом о незаконном присвоении земель в Броварском районе). Для повышения «эффективности» работы ему было обещано, что главой облсовета в новом созыве после осенних выборов станет его супруга - Наталья Гунько, также член фракции «Слуга народа» в Киевоблсовете. Ирония в том, что на предыдущих местных выборах она шла в Киевоблсовет от партии Ляшко, с которым на довыборах теперь конкурировал ее муж. Но ее назначения не случилось - облсовет возглавил Александр Скляров, который ориентируется на Дубинского.
Именно поэтому сейчас, когда из-за нерасторопности ОП «подвернулся шанс» забрать фракцию под себя, Гунько максимально оперативно организовывает процессы, проводя переговоры с депутатами облсовета, которые остались без публичного «покровителя» в регионе.
Понимая специфику политической и бизнесовой деятельности Ильи Павлюка (в частности, его якобы контрабандное прошлое), вряд ли стоит ожидать, что его люди в новой партъячейке займутся активным партийным строительством и формированием положительного имиджа партии власти в громадах и районах. Основным объектом интереса, вероятнее всего, является бюджет области размером в 5 млрд грн., который распределяет Киевский областной совет и на который «павлюковцы» попробуют «сесть» вместе с новыми партнерами по коалиции из партии «За Майбутнє».
Делается ли это с благословления Владимира Зеленского? Отвечая на вопросы «Украинской правды», он утверждал, что не дружит с Павлюком настолько близко, хотя и признавал наличие его «группы» в парламенте. По данным «УП», эта группа насчитывает не менее 30-40 нардепов, в сферу интересов которых входит «помощь» по энергетическим группе ДТЭК Рината Ахметова, а также аграрные вопросы (напомним, в Киевской области - самые дорогие в стране земли сельхозназначения). Существует риск, что, отдав ключевой столичный регион в руки «павлюковцев», Офис Президента потеряет контроль над стратегической территорией, а вместо партийного строительства получит в области только новые коррупционные скандалы.