После исключения Александра Дубинского из партии «Слуга народа», а перед тем - снятия его с должности главы областной партийной ячейки в Киевской области, одна из ключевых региональных организаций партии власти оказалась под угрозой рейдерского захвата. Субъектом выступает группа «павлюковцев» - народные депутаты от «СН», ориентированные на теневого «инфлюенсера» украинской политики Илью Павлюка. В ближайшее время они собираются установить контроль над организацией и фракцией «СН» в облсовете, чтобы взять в управление областной бюджет в размере почти 5 млрд грн, пишет "Политрада".

Для неподготовленного наблюдателя, который следит за политической повесткой в Украине исключительно по лентам национальных СМИ и эфирам телеканалов, тема с отстранением народного депутата Александра Дубинского от должности в партии, а затем и его изгнание из «Слуг народа» может показаться отыгранным материалом. И прямыми последствиями персональных санкций, наложенных американской стороной. Однако на самом деле процессы, которые происходят вокруг Дубинского и киевской областной ячейки «СН» - несколько глубже.

Александр Дубинский

Дело в том, что санкции США - лишь повод. Ведь Дубинский несмотря на свою одиозность, был довольно ценным кадром для партии. Например, показал один из лучших результатов среди всех мажоритарщиков на выборах 2019 года, пользовался авторитетом у большинства партийцев не только в округе, но и в области.

Однако более важным фактором отстранения Дубинского стал целый ряд переговорных процессов, связанных с формированием нового большинства в парламенте. В Раде говорят, что эти переговоры Офис Президента ведет с группой «За Майбутнє» и ее лидером Игорем Палицей, который, как известно, публично пытается дистанцироваться от совместного бизнеса с Игорем Коломойским. Но при этом является комфортным партнером для президентской фракции, которая медленно, но уверенно теряет монобольшинство «под куполом».

Именно Палица якобы потребовал от ОП обеспечить его окружению реальный контроль над ситуацией в ряде регионов, среди которых - Киевская область. По слухам, одним из условий присоединения «За Майбутнє» к правящей партии в ВР стало создание в Киевском облсовете коалиции под эгидой депутатов этой фракции во главе с одиозным экс-нардепом Ярославом Москаленко.

На сегодняшний день фактическая коалиция в столичном регионе сформирована «СН», Батькивщиной и ОПЗЖ. При этом фракция «слуг» преимущественно ориентировалась на Дубинского. Когда последний отказался идти на условия Палицы и Москаленко по просьбе из ОП - было принято решение его отстранить. А впоследствии - изгнать из партии. К слову, именно этим объясняется смена позиции главой «СН» Александром Корниенко, который сначала говорил, что не имеет претензий к Дубинскому для исключения его из партии, но затем организовал конференцию областной ячейки, на которой это было сделано.

Дубинского сняли с должности главы Киевской областной организации президентской партии 14 марта. Новую ячейку партии «СН», сформировали, среди прочего, люди Ильи Павлюка - народные депутаты Николай Галушко, Сергей Бунин, Александр Горобец, Ольга Коваль, а также недавно избранный по «округу Ляшко» в Черниговской области нардеп Анатолий Гунько. Также в ячейку вошли нардепы Андрей Мотовиловец, Ольга Василевская-Смаглюк, Иван Юнаков и еще несколько нардепов, которые не связаны с Павлюком. По настоятельной просьбе из Офиса Президента главой ячейки был избран Андрей Мотовиловец.

Но, как утверждают в новой ячейке, реальный контроль над ситуацией пытается сейчас заполучить Анатолий Гунько, на которого ориентируются и другие члены условной группы Ильи Павлюка.

Илья Павлюк

Инсайдеры напоминают, что Гунько изначально баллотировался на довыборах в Черниговской области с целью вернуться в Киевский регион, где сосредоточены его бизнес-интересы (в частности, его связывают с рядом схем, в том числе по рейдерскому захвату земель Национальной академии аграрных наук, а также с уголовным делом о незаконном присвоении земель в Броварском районе). Для повышения «эффективности» работы ему было обещано, что главой облсовета в новом созыве после осенних выборов станет его супруга - Наталья Гунько, также член фракции «Слуга народа» в Киевоблсовете. Ирония в том, что на предыдущих местных выборах она шла в Киевоблсовет от партии Ляшко, с которым на довыборах теперь конкурировал ее муж. Но ее назначения не случилось - облсовет возглавил Александр Скляров, который ориентируется на Дубинского.

Анатолий Гунько

Именно поэтому сейчас, когда из-за нерасторопности ОП «подвернулся шанс» забрать фракцию под себя, Гунько максимально оперативно организовывает процессы, проводя переговоры с депутатами облсовета, которые остались без публичного «покровителя» в регионе.

Илья Павлюк

Понимая специфику политической и бизнесовой деятельности Ильи Павлюка (в частности, его якобы контрабандное прошлое), вряд ли стоит ожидать, что его люди в новой партъячейке займутся активным партийным строительством и формированием положительного имиджа партии власти в громадах и районах. Основным объектом интереса, вероятнее всего, является бюджет области размером в 5 млрд грн., который распределяет Киевский областной совет и на который «павлюковцы» попробуют «сесть» вместе с новыми партнерами по коалиции из партии «За Майбутнє».

Анатолий Гунько

Делается ли это с благословления Владимира Зеленского? Отвечая на вопросы «Украинской правды», он утверждал, что не дружит с Павлюком настолько близко, хотя и признавал наличие его «группы» в парламенте. По данным «УП», эта группа насчитывает не менее 30-40 нардепов, в сферу интересов которых входит «помощь» по энергетическим группе ДТЭК Рината Ахметова, а также аграрные вопросы (напомним, в Киевской области - самые дорогие в стране земли сельхозназначения). Существует риск, что, отдав ключевой столичный регион в руки «павлюковцев», Офис Президента потеряет контроль над стратегической территорией, а вместо партийного строительства получит в области только новые коррупционные скандалы.