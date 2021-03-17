Нардеп от «Слуги народа» Олег Семинский, обвиняющий экс-министра транспорта Николая Рудьковского в своём похищении, претендует на долю в бизнесе его семьи стоимостью 150 млн. долл., - пишет censor.net.

Речь идет о крупнейшей частной газодобывающей компании страны«Нефтегаздобыча», в которой ныне народныйдепутат от Слуги Народа Олег Семинский когда-то был директором. Издание опубликовало записи его разговоров с Николаем Рудьковским, на которых Семинский заявлял, что самовольно стал забирать себе часть доходов компании и претендовал на переход с менеджерской должности на получение доли в компании.

Представитель акционера заявил о неэффективном менеджменте и финансовых нарушениях в компании за период его работы, что привело у решениюочастичной продаже компании. Но за несколько дней до ее продажи семьей Рудьковского тогдашний директор Олег Семинский пропал, тем самым заблокировав выгодную сделку, - указывает издание.

Спустя несколько лет он вернулся, объявив, что был похищен и его держали взаперти помимо его воли, обвиняя в этом в том числе экс-министра транспорта Николая Рудьковского.

На данный момент, по словам представителя акционера Рудьковского, Олег Семинский далее претендует на долю в компании, пользуясь своим статусом народного депутата.

«По данным источников Цензор.НЕТ в ОП, на данный момент Семинский пользуется полной поддержкой главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, а само дело просили поставить на контроль Офиса Президента”, - пишет издание.

Напомним, недавно СМИ опубликовали аудиозапись, из которой следует, что Олег Семинский готов был потратить 7 млн. долларов на мандат любой из партий

Позднее Семинский подтвердил подлинность данных записей.