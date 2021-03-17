Совет национальной безопасности и обороны Украины должен внимательно изучить бизнес олигарха Виктора Пинчука на территории Российской Федерации

Такое мнение высказал руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в интервью на телеканале «Украина24».

«Скажите мне, вот я вам показал на цифрах, как концерн «Интерпайп» одного известного олигарха Виктора Пинчука влияет на национальную безопасность, влияет на коррупцию, влияет на наши с вами тарифы, влияет где-то даже на какую-то государственную политику. Что это за монополии у нас? И тогда у меня вопрос. А почему РНБО не принимает по нему никаких санкций?», - сообщил Спивак.

По его словам, филиал «Интерпайпа» в Москве за последние 5 лет уплатил сотни миллионов рублей налоговый платежей в бюджет страны- агрессора.

«А-йя-йяй хочется сказать. А как это так? Я не понял, все животные равны, а есть равное? Это же агрессор. А мы туда деньги платим в бюджет», - отметил он.

Помимо этого, «Интерпайп» в последние несколько лет стал монопольным поставщиком труб для государственного «Нафтогаза», получив за последние 5 лет свыше 16 млрд грн от государственной компании.

«Этот же «Интерпайп» является монопольным поставщиком труб на наш украинский Нефтегаз. Далее внимание. По цене, в 2-3 раза превышающей их номинальную стоимость, рыночную стоимость и т.д. Более того, собственно Нефтегаз, например, из Днепропетровска в Полтаву трубы уезжают почему-то дороже, чем они уезжают в Западную Сибирь. Вы мне не можете объяснить логистику?», - добавил руководитель платформы «Национальная стратегия развития».