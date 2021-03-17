Президент - это главный субъект, который реализует внешнюю политику страны, осуществляет внешне-политическое и дипломатическое руководство. Украина не нуждается в посредниках, которые пытаются влиять на геополитическую ситуацию. Об этом рассказал в своем видеоблоге «Говорит и доказывает Карасев» на Youtube политологВадим Карасев.

«Не нужно навязывать Украине какую-либо сделку. Не важно сейчас, насколько она в интересах Украины или противоречит Украине, а сам принцип. Главное, чтобы многие сейчасгеополитические деятели современностипонимали, что одностороннее навязывание условий - не самый лучший путь к хорошим отношениям с Украиной», - сказал политолог.

Карасев подчеркнул, что мы уже проходили сдачу ядерного оружия с Будапештским меморандумом. Харьковские соглашения тоже проходили, в 2013-2014 годах разного рода Женевские форматы, потом Минский процесс, Нормандский формат. Так что вот такого рода односторонние действия или навязывание условий сделки, или принуждение к сделке, или договору - вряд ли пройдет.

«Тем более всегда нужно понимать, что у украинского президента всегда была одна из важнейших функций: быть посредником между правящим классом страны и внешнеполитическими центрами влияния. Это его одна из главных задач и она, конечно, не прописана в Конституции, там нигде вы про это не увидите, не услышите и т.д. Но это всегда была главная функция де-факто президента», - рассказал политик.

Карасев добавил, что функция президента Украины всегда состояла в двойном посредничестве между правящим классом Украины и внешними центрами влияний. С другой стороны, между народом, который, как правило, не любит и не будет любить олигархов по разным причинам, президент - это своего рода амортизатордля того, чтобы выдерживать балансмежду бедными и богатыми.

«Такчто вот эту функцию я вижу. Как раз президент Зеленский или команда Зеленского пытаются прощупать, воплотить в жизнь, выполнять ее. Потому что без этого и президент уже не нужен Украине, тут уже можно по-другому управлять», - резюмировал политик.

Напомним, Politeka сообщала, как закончить войну с Россией.

Ранее Карасев рассказывал, что Украина оказалась между четырьмя империализмами.