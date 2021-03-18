Хаос, управленческий кризис и масштабная коррупция продолжаются в Укрзализныце почти десятилетие, а события 2019-2020 годов довели компанию до катастрофы

Между тем власти решили пятый раз сменить руководителя УЗ, чтобы окончательно привести ее к краху. Такое мнение высказал экс-министр инфраструктуры Владимир Емельян в своем посту на Фейсбук.

«За два последних года в компании уже четыре руководителя, сейчас назначат пятого! И ни разу не было публично озвучено истинной причины увольнения - просто отставка. Так и Жмака освобождают - не за недостатки. Просто в офисе Президента решили изменить «смотрящего», который бесстрашно выдавит с лимона последнюю каплю и выбросит в помойку», - убежден Емельян.

Он выразил сожаление сотням тысяч сотрудников Укрзализныци, которые, получая низкие зарплаты, все еще надеялись, что времена расцвета и успеха вернутся. Ведь, по его убеждению, далее УЗ ожидает окончательная остановка реформ и крах.

«Я сочувствую смелости зеленой власти, верит, что после остановки УЗ ничего страшного не произойдет. Зеленский таки войдет в историю, как Президент, который полностью прекратил железнодорожное сообщение в Украине », - резюмировал Емельян.

Ранее народный депутат, член Временной следственной комиссии ВР по Укрзализныци Константин Бондарев заявил, что члены Наблюдательного совета Укрзализныци получают по 300 000 гривен зарплаты ежемесячно, однако не имеют никакого плана реформ и месяцами вообще не появляются в Украине. Поэтому необходимо поднять вопрос о расформировании Наблюдательного совета в этом составе, и создать новый совет из профессионалов. Однако вместо этого Кабмин принял решение сменить руководителя УЗ, который начал реформу компании.

Как известно, «Укрзализныця» в рамках реформы компании начала процедуру выделения отдельной бизнес-вертикали грузовых перевозок под названием UZ Cargo, используя для этого опыт европейских стран. Соответствующее решение поддержали Министерство инфраструктуры.

Однако Наблюдательный совет УЗ отменила решение правления компании о создании UZ Cargo, и тем самым остановила реформу. А позже единогласным решением постановил освободить от должности Владимира Жмака.

Зато премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерству инфраструктуры в однодневный срок предоставить информацию о деятельности правления компании и Наблюдательного совета в 2017-2021 годах.