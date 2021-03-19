Помощник столичного мэра, человек Дениса Комарницкого, воспитанник Андрея Ваврыша и ставленник офиса президента Зеленского

Биография нового/старого серого кардинала Департамента архитектуры КГГА на столько обширная, что о ней можно писать книги. В столичной архитектуре чиновник буквально вырос, начав там работать ещё в 1997 году, пишет Антикор. Периодически то уходил, то возвращался из-за смен власти. Успел даже побывать и.о. главного архитектора. Но в тени Юрию Тацию лучше.

Как говорят деньги любят тишину. А в архитектурном Департаменте КГГА денег много. Дело в том, что этот Департамент выдаёт техническое задание на стройку и согласовывает важную для строительства документацию. Проще говоря, без подписи Тация не одно здание в центре города не может быть построено. Прошлое пришествие Тация на должность было на заре мэрства нынешнего градоначальника. Тогда он стал смотрящим за строительством в Киеве в должности помощника нового мэра. И буквально вижил оттуда своего бывшего наставника Андрея Ваврыша. Из-за интриг между банковой и Крещатиком 36 Тация переместили в столичный гаск (организацию, которая даёт разрешения на стройку в Киеве до третьей категории). Но не на долго. Со сменой власти на банковой и сменой смотрящих по Киеву его вернули на должность в родной Департамерт КГГА.

Пока Николай Тищенко и Денис Комарницкий боролись за политическое влияние в столице, Таций тихо делал своего дело. Его задача подмять строительный рынок столицы под новых хозяев - Андрея Ермака и компанию.

Справляется с этой задачей чиновник на отменно. Ни один документ без разрешения сверху не выходит из Департамента. На откуп Тацию дали возможность разворовать бюджетные деньги.

Угловые дела и информационное пространство тщательно зачищаются новыми хозяевами Тация в обмен на преданность.