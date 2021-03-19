Кем на самом деле разработан новый план установления мира на Донбассе? Андрей Ермак, например, утверждал, что его авторство принадлежит Германии и Франции, и он лишь согласован Украиной. Или всё было наоборот?

На эти вопросы в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» отвечает политический эксперт и бизнес-консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко.

«Предполагаю, что в новом плане есть какая-то привязка к датам. Возможна конкретизация определённых пунктов Минских соглашений. Но какой-то новый план и выход из Минского формата вряд ли будет», - считает эксперт.

Он напомнил, что после заявления Ермака, 11 марта, было официальное сообщение французского МИД о том, что Минск остается основой для мирного урегулирования в регионе. Это был ответ на вопрос журналиста о плане Ермака.

«Как это трактовать? Я думаю, нам мягко сказали о том, что нужно действовать в рамках Минских соглашений. Я напоминаю, что РФ соглашалась на нормандский формат, Минские соглашения и ещё один пункт: размещение миротворческих сил для охраны миссии ОБСЕ. Так они допустили присутствие миротворцев на Донбассе», - говорит Александр Мусиенко.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказывал, чем Турция может угрожать России.

Также Мусиенко отметил рост российского влияния в Чёрном море.