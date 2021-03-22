Компания ДТЭК считает необоснованным и противозаконным решение НКРЭКУ о повторном штрафе 850 тыс. грн для «ДТЭК Западэнерго», а саму комиссию предвзятой по отношению к компании.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Компания считает, что наложенный штраф не соответствует объективным обстоятельствам и является незаконным, а вынесенное решение свидетельствует о необъективности и предвзятом отношении НКРЭКУ к «ДТЭК Западэнерго», - говорится в сообщение.

Регулятором штраф не может быть применен ни с точки зрения права, ни с точки зрения здоровой логики, отмели в компании.

Решение регулятора, которое в компании назвали абсолютно незаконным, будет обжаловано в судебном порядке. Также доказательства предвзятости комиссии будут переданы в Совет Регуляторов и Секретариат Энергосообщества.

«К сожалению, НКРЭКУ продолжает идти по пути поиска «виновных», вместо принятия компетентных решений, которые будут способствовать стабильной работе на рынке электроэнергии. Решение Регулятора будет обжаловано «ДТЭК Западэнерго» в судебном порядке. Также компания обратится в Совет Регуляторов Энергосообщества и Секретариат Энергосообщества с соответствующими жалобами», - говорится в сообщении.

Напомним, в начале марта НКРЭКУ решило оштрафовать крупнейших производителей электроэнергии – государственные компании «Энергоатом», «Центрэнерго» и частную компанию ДТЭК.

Претензии к тепловым электростанциям касались якобы несоблюдения требования по минимальным запасам угля в период критической ситуации в энергосистеме, когда станции работали на максимальной мощности.

В ответ государственный «Энергоатом» заявил о некомпетентности регулятора, а ДТЭК обратился в СНБО для проверки работы комиссии на предмет целенаправленного причинения ущерба энергосистеме.