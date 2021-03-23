Депутаты, которые снова ушли в карантинный отпуск на 3 недели, задумали провести внеочередное заседание. Слуги народа хотят заслушать правоохранителей относительно акции протеста, а оппозиция - о вакцинации, вагнеровцах и все остальные насущные проблемы…

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Приводим слова автора без комментариев.

Интересно, что несколько дней назад, когда депутаты проголосовали за очередные карантинные каникулы для себя с сохранением своих зарплат и депутатских выплат, об этих актуальных вопросах как-то забылось?!

Напомню, что с инициативой проведения внеочередного собрания могут выступить Президент или не менее 150 депутатов.

Поэтому сейчас власть и оппозиция пиарят свои внеочередные заседания и собирают собственные 150 подписей.

Тем не менее, подписи нужно собирать под четко определенной повесткой дня и с имеющимися проектами документов. Пока ни повестки дня до сих пор не обнародован?!

Более того, послушать правоохранителей можно на заседании Комитета по правоохранительной деятельности, который наряду с другими Комитетами должен работать в эти карантинные 3 недели.

Инициаторы внеочередного заседания из обоих лагерей забыли, что дополнительно запустить машину ВР в режиме пленарного заседания - это несколько десятков миллионов бюджетных гривен.

Итак, работайте в комитетах, собирайте коалицию и фракции, требуйте полной информации и профессиональных действий от правоохранителей, а пиариться за наши деньги не стоит!

П. С. Между прочим, председатель ВР сегодня находится в дружественном Люксембурге.