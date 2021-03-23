Украинская военная доктрина должна создать систему качественного превосходства над Российской Федерацией, тем более, что противник имеет политические ограничения по прямому ведению боевых действий.

Об этом сказал журналист Юрий Бутусов в эфире программы “Романенко Беседы”.

"Политическая доктрина, военная доктрина - это не должен быть секретный тайный документ. Это должен быть план, который у каждого гражданина перед глазами и все мы понимаем, чего мы хотим. Первое, что нужно понять, что мы идем к победе. Во-вторых, наша победа - это может быть путь исключительно качественного превосходства", - сказал Юрий Бутусов.

Он отметил, что Украине нужно создать систему качественного превосходства, в которой человеческий ресурс организован более качественно и эффективнее применяется, чем ресурс противника.

"Наше преимущество заключается в том, что мы имеем доступ к технологиям, мы имеем возможность для быстрых изменений, гораздо больше, чем наш противник. На нашей стороне политическое преимущество, потому что Россия, как мы видим Карабах, очень ограничена в применении силы в тех регионах, где она политические имеет ограничения по прямому ведению боевых действий. Такая же ситуация и на Донбассе. Россия не может вести полномасштабные боевые действия. Она не могла их делать и в 2014 году, с применением авиации, всех сил, она не может делать тем больее и сейчас", - добавил журналист.

По его словам, Украина не может сейчас воевать в Крыму, поскольку не способна даже навести порядок в том районе, который является оккупированным регионом самой Украине и в котором Россия не имеет политических решений или попыток их осуществления.

"Россия юридически там отсутствует. Фактически мы признаем, что она контролирует нашу территорию... Поэтому конечно, мы должны сначала показать наши способности там, где есть наиболее благоприятная политическая обстановка. Это Донбасс и это Приднестровье. Операции должны проводиться и там, и там - в двух районах", - отметил Бутусов.

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