Ровно 4 года назад НАБУ открыло безосновательное дело «Роттердам+»

Об этом заявил бывший подозреваемый по делу, экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, назвав его надуманным и сфабрикованным.

«Ровно 4 года с открытия - отличный повод наконец-то закрыть бездоказательное и просроченное дело «Роттердам+» с торчащими ушами Коломойского и Ко», - заяви Вовк.

Он подчеркнул, что на протяжении всех 4 лет юридическую и медийную поддержку этому, по его словам, надуманному делу оказывал олигарх Игорь Коломойский.

В частности, формуле «Роттердам+» было посвящено свыше 70 тематических сюжетов в разных форматах на телеканале «1+1», отметил Вовк.

По его словам, обслуживающие интересы группы

«Приват» юристы организовали также десятки исков против формулы от имени подконтрольных группе ферросплавных заводов, а также активистов, среди которых Андрей Герус. Однако все они в конечном счете были проиграны.

Бывший глава НКРЭКУ добавил, что даже после того, как Высший антикоррупционный суд в сентябре 2020 года признал, что дело «шито белыми нитками», ферросплавные заводы Игоря Коломойского вместе с НАБУ предприняли множество попыток не допустить окончательного закрытия дела.

Напомним, 17 марта ВАКС в третий раз подтвердил законность и объективность действий старшего прокурора группы прокуроров САП, который дважды закрыл дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления.

Расследование дела «Роттердам+» продолжалось с марта 2017 по август 2020. 27 августа 2020 прокуратура закрыла дело за отсутствием состава преступления. В ходе следствия не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

Это решение было признано законным и обоснованным Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом, решение которого вступило в силу 17 ноября 2020.