В программе «Чаплыга. Без вопросов» глава Свободного профсоюза железнодорожников Украины Дарницкого локомотивного депо Александр Скиба рассказал о состоянии, в котором находится УЖД.

«У УЖД неграмотная политика касаемо людей, работающих в обслуживающих станциях – их сейчас катастрофически не хватает. Вагоны мы не можем нормально обслужить, мы не можем вовремя отправить поезд, поэтому наша железная дорога не может работать точно, как «швейцарские часы». А дармоедов у нас в офисе хватает», - заявил Скиба.

Также, гость программы добавил, что из-за низких зарплат, специалисты технического обслуживания железной дороги увольняются. Это приводит к дефициту кадров и многочисленным проблемам в работе УЖД.

«Я не знаю, чем они занимаются. Офисов хватает. Каждый хочет кушать и если добавить, даже, половину зарплаты офисного работника какому-то вагонщику или слесарю – он бы остался работать. Но они увольняются и уезжают», - подчеркнул Скиба.

Напомним, Politeka публиковала заявление Скибы, что работники УЖД увольняются из-за низких зарплат.

Ранее Politekа распространяла слова Саакашвили, что Жмак пытался реформировать УЗ, но за нее борются слишком большие группы интересов.