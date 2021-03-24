В программе «Чаплыга. Без вопросов» глава Свободного профсоюза железнодорожников Украины Дарницкого локомотивного депо Александр Скиба рассказал о состоянии, в котором находится УЖД.
«У УЖД неграмотная политика касаемо людей, работающих в обслуживающих станциях – их сейчас катастрофически не хватает. Вагоны мы не можем нормально обслужить, мы не можем вовремя отправить поезд, поэтому наша железная дорога не может работать точно, как «швейцарские часы». А дармоедов у нас в офисе хватает», - заявил Скиба.
Также, гость программы добавил, что из-за низких зарплат, специалисты технического обслуживания железной дороги увольняются. Это приводит к дефициту кадров и многочисленным проблемам в работе УЖД.
«Я не знаю, чем они занимаются. Офисов хватает. Каждый хочет кушать и если добавить, даже, половину зарплаты офисного работника какому-то вагонщику или слесарю – он бы остался работать. Но они увольняются и уезжают», - подчеркнул Скиба.
Напомним, Politeka публиковала заявление Скибы, что работники УЖД увольняются из-за низких зарплат.
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