Высокая аварийность ТЭС в период отопительного сезона обусловлена тем, что генерации не имели финансовой возможности в начале 2020 г. проводить плановые ремонты.



А запланированные ремонты на осень 2020 г вынуждены были перенести на 2021 из-за повышенной востребованности энергосистемой. Об этом говорил Ильдар Салеев, генеральный директор ДТЭК Энерго, на круглом столе Energy Club, посвященном проблемам этого отопительного сезона.



«Проблема с аварийностью – это проблема, которую надо было решать еще с марта прошлого года. Когда обычно мы начинаем плановые ремонты и готовим блоки к ОЗП. У нас не было такой возможности. Станции были в простое и без средств для выполнения ремонтной программы. Когда в конце года появилась финансовая возможность проводить плановые ремонты, нам их не разрешали делать из-за возросшей нагрузки и востребованности оборудования энергосистемой. Все плановые ремонты с ноября 2020 г. мы переносили уже на 2021 г.



В ДТЭК подтвердили, что в этот отопительный сезон в ОЭС Украина вырабатывала электроэнергию все доступное оборудование. На постоянной основе работало 26-28 энергоблоков, когда в прошлый ОЗП – только 17-18.



«Если раньше мелкие ремонты мы могли делать, когда оборудование находилось в резерве, то начиная с декабря у нас ни один блок не простаивал в резерве. Безусловно повышенная нагрузка и отсутствие плановых ремонтов — это все значительно отобразилось на аварийности.», - рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго



Салеев опроверг обвинения в умышленном выводе энергоблоков в аварийный ремонт: «Когда снизилась нагрузка на тепловую генерацию и появилось много резервных блоков – мы получили возможность проводить мелкие и средние ремонты. Именно поэтому резко снизилась аварийность. Никаких умышленных выводов в аварийные ремонты не было в этот отопительный сезон. Мы выводили в аварийный ремонт вместо плановых, но в тоже время обеспечивали дополнительными мощностями. Вместе со специалистами Укрэнерго мы нашли решения как обеспечить, чтоб Луганская ТЭС работала тремя блоками в ОЭС Украина. Этого раньше никто не делал».



В ДТЭК считают, что проблема аварийности лежит в разбалансированности и неуправляемости рынка. И прежде всего надо решить вопрос круговых многомиллиардных долгов у всех генераций.



«С сентября прошлого года по февраль нынешнего долг Укрэнерго перед ТЭС ДТЭК Энерго за работу на балансирующем рынке составляет 2,4 млрд. гривен. Это стоимость нашей годовой ремонтной кампании. Но это не проблема долгов только у нас и Укрэнерго. Необходимо решать вопрос с долгами абсолютно у всех генераций. Если энергосистеме необходимо, чтоб в период повышенного спроса генерация имела работающие блоки, то также нужно решать вопрос поддержания резерва мощностей и платы за нее. Это даст возможность генерации содержать эти блоки в течении всего года для работы в сезонные пики потребления», - резюмировал Ильдар Салеев.



Напомним, что ДТЭК Энерго начал годовую ремонтную кампанию, в которую планирует инвестировать 2,3 млрд гривен.