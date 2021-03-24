В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» экс-глава Таможенной службы Анатолий Макаренко рассказал о перспективах Таможенной службы и про адаптацию к европейским нормам законодательства.
«Наш Таможенный кодекс, принятый в 2012 году, практически во всем адаптирован к нормам европейского законодательства. Мы присоединились к основной массе мировых и европейских таможенных конвенций. Мы достаточно адаптированы к европейскому законодательству. Да, сейчас необходимо корректировать и вносить изменения в определенные статьи Таможенного кодекса. Возможно, его переписать», - отметил Макаренко.
По словам эксперта, 90% Таможенного кодекса это европейская и мировая практика. Основная проблема Таможенной службы – это отсутствие её четкого статуса в системе государственных органов Украины.
«Это бесконечная кадровая «чехарда», это политическое влияние на Таможенную службу и бесконечные «хотелки» всех политических групп. Кто у власти, тот больше всего и влияет на таможню», - подчеркнул Макаренко.
По расчетам гостя программы, если наладить контроль таможни, никакие кредиты от МВФ нам не понадобятся. Ведь из-за неправильно настроенной работы Таможенной службы Украина теряет миллиарды гривен в год.
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Напомним, Politeka публиковала заявление Макаренко, что Таможенная служба Украины полностью подчинена Министерству финансов.
Ранее на Politeka Макаренко заявил, что Таможенная служба в состоянии деформации.